Notch om Minecraft-filmen: "Den ser overraskende morsom ut!"

Det var i forrige uke at Warner Bros. først viste frem en bitte liten snutt fra den kommende A Minecraft Movie, regissert av galningen bak Napoleon Dynamite og Nacho Libre. I snutten fikk vi se Jack Black som Jack Bla... Steve og Jason Momoa med øyenskygge, 80-tallslugg og rosa skinnjakke. Nå har Minecrafts svenske skaper Marcus "Notch" Persson (som solgte spillet til Microsoft for rundt 2,5 milliarder dollar) kommentert teaseren via X.

"Til å være en film om et spill med bokstavelig talt null plot, ser den overraskende morsom ut! Jeg lo ... to ganger, tror jeg. Ja, sauene fikk meg til å le. Ok, jeg er med. Jøss, dette er en rar følelse."

Notch skriver deretter at han til og med ville ha gått med på å la babyen sin bli en film signert av søppelfilmkongen Uwe Boll:

"Jeg er helt for oppstyret. Jeg ville nok til og med ha gått med på at Uwe Boll laget den. Jeg har ikke det samme forholdet til spillet som spillerne har, for meg handler det mer om å se nye, merkelige innfallsvinkler på ideer som noen ganger bare var spontane innfall (som creeperen!)."