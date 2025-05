Nottingham Forest-spiss Taiwo Awoniyi i kunstig koma etter skade som kunne vært forhindret av dommerne

HQ

Den nigerianske fotballspilleren Taiwo Awoniyi, spiss i Nottingham Forest, pådro seg en alvorlig skade i en kamp forrige søndag, 2-2 mot Leicester City. Han kolliderte med målstolpen i det 88. minutt, falt til bakken i smerter, men etter litt medisinsk behandling fortsatte han å spille de resterende ti minuttene av kampen.

Senere måtte han imidlertid fraktes til sykehuset, og måtte legges i koma etter operasjonen, ifølge BBC. I en offisiell uttalelse fra Nottingham Forest heter det at Awoniyi "er i god bedring så langt", og det henvises til kontroversen som utspilte seg på City Ground den søndag ettermiddagen.

Kort fortalt kom klubbeieren på banen for å klage på at det medisinske teamet og dommerne lot den 27 år gamle nigerianeren fortsette å spille til tross for risikoen for indre skader etter et slikt slag ... men mediene og kommentatorene trodde han mente andre ting.

Nottingham Forest ber om å "motstå trangen til å forhaste seg med å dømme og fake news" etter kontrovers med klubbeier

Evangelos Marinakis, Forest-eier, kom på banen for å snakke med Forest-manager Nuno Espírito Santo, i det mange medier på det tidspunktet trodde var en "reprimande" mot manageren på grunn av resultatet. Det handlet imidlertid ikke om resultatet, og det var ikke en "konfrontasjon", noe klubben på det sterkeste benektet i en lang uttalelse.

I stedet var det en samtale om "felles frustrasjon mellom oss alle over at det medisinske teamet aldri burde ha tillatt spilleren å fortsette".

Etter at mye kritikk ble rettet mot Marinakis, inkludert Manchester United-legenden og eksperten Gary Neville, som beskrev handlingene hans som "skandaløse" på BBC, oppfordret Forest "tidligere trenere og spillere, og andre offentlige personer i fotballen, til å motstå trangen til å felle forhastede dommer og falske nyheter på nettet, spesielt når de ikke har alle fakta og konteksten", og forsvarte Marinakis, og beskrev reaksjonen hans som "en reaksjon preget av dyp omsorg, ansvar og følelsesmessig investering i en av våre egne".

Taiwo Awoniyis skade skjedde i en klar offside: Den kunne ha vært unngått

Men striden stoppet ikke der, for mange påpeker at Awoniyis alvorlige skade kunne ha vært unngått dersom dommerne hadde stoppet kampen: Spillet skjedde i forbindelse med en målsjanse fra Anthony Elanga, som var helt klart offside. I stedet for å heve flagget i øyeblikket, lot dommerne spillet fortsette helt til slutten, inkludert kollisjonen, og hevet deretter flagget umiddelbart.

Dette er en vanlig praksis etter at VAR ble innført: I tvilstilfeller lar man spillet fortsette og sjekker VAR om nødvendig. Mange klager imidlertid på at denne praksisen utsetter spillerne for unødvendig fare.