Novak Djokovic avslører at han ble forgiftet på et hotell i Melbourne i 2022, da han ble arrestert og deportert

Novak Djokovic spilte hovedrollen i en kontrovers under Australian Open 2022, da han nektet å ta en Covid-19-vaksine, og visumet til å reise inn i landet ble kansellert med henvisning til risiko for folkehelsen. Den serbiske spilleren ble deretter deportert.

Nå har Djokovic i et intervju med GQ Magazine avslørt at han ble forgiftet på hotellet i Melbourne der han bodde i påvente av deporteringen.

"Jeg hadde noen oppdagelser da jeg kom tilbake til Serbia. Jeg har aldri fortalt dette til noen offentlig, men jeg oppdaget at jeg hadde et veldig høyt nivå av heavy metal. Tungmetall. Jeg hadde bly, veldig høyt nivå av bly og kvikksølv", sa han i GQ. Han la til at det føltes som en influensa, men lengre.

Han sier at for familien hans er det ikke "vann under broen", men for ham er det det. "Jeg har aldri båret nag til australiere. Tvert imot, mange av de australierne jeg møtte, ba meg faktisk om unnskyldning for behandlingen jeg fikk, fordi de var flaue over sin egen regjering på det tidspunktet".

Djokovic la også til at han aldri fikk vaksinen. "Jeg føler ikke at jeg trengte en. Jeg er et sunt individ, jeg tar vare på kroppen min, og jeg er ekstremt oppmerksom på hva jeg spiser, og jeg tar regelmessige tester, blodprøver, alle slags tester. Jeg vet nøyaktig hva som skjer. Det som også er viktig å si, er at jeg vet at jeg ikke er en trussel mot noen, fordi jeg hadde antistoffer."

På spørsmål om det intervjuet (publisert 9. januar) på pressekonferansen før Australian Open, forklarte Djokovic at intervjuet ble gjort for flere måneder siden. "Jeg ville satt pris på å ikke snakke mer i detalj om det, ettersom jeg ønsker å fokusere på tennisen og hvorfor jeg er her", sa han.