Novemberoppdateringen til Xbox forbedrer Discord og Microsoft Store

Hvis du har slått på din Xbox i løpet av de siste dagene, har du sannsynligvis lagt merke til at en ny systemoppdatering har blitt sluppet. Så det er novemberoppdateringen som nå har kommet, og hva den gjør presenteres i detalj på Xbox Wire.

Discord-integrasjonen er blant annet forbedret og tilbyr nå stemmekanalvalg fra Xbox-konsollen din samt støtte for støyreduksjon for klarere lyd. I tillegg har Microsoft Store nå forbedrede ønskelister for å gjøre det enda enklere å gi spill i gave til venner og familie. Du får nå også varsel om spill i ønskelisten din kommer på tilbud.

I tillegg har Captures-appen forbedret integrering og avspillingskvalitet, strømmealternativene har mer detaljert informasjon og kan tilpasses bedre, livestreaming fra konsollen er gjort jevnere, rumble-funksjonen er lagt til Xbox Cloud Gaming for PC og Mac, det er nå en seksjon med anbefalte innstillinger under Innstillinger for å hjelpe deg å få mest mulig ut av kombinasjonen av konsoll og skjerm, Xbox Assist har blitt omdøpt til Xbox Support og endelig kan "Bli med" nå også finnes via en venns profil og ikke bare fra "Foregår nå"-siden.

Du kan lese mer om alle disse nye tilleggene via lenken ovenfor - eller du kan sjekke dem ut selv på Xbox-konsollen din i dag.