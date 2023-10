Now You See Me 3 fortsetter hos Lionsgate.

HQ

Hvis du har lagt merke til at livet ditt har manglet litt magi, har Lionsgate gode nyheter til deg. For Screen Daily melder at produksjonsselskapet offisielt har gitt grønt lys og bestemt seg for å gå videre med en tredje Now You See Me film.

I filmen, som etter sigende allerede har et manusutkast, vil Jesse Eisenberg, Woody Harrelson og Morgan Freeman være tilbake i sine respektive roller. Det sies ikke noe om hvorvidt Dave Franco eller Lizzy Kaplan, fra Now You See Me 2, kommer tilbake i denne tredje filmen, men Jurnee Smollett og Isabel May skal være med denne gangen. Filmen vil nok en gang følge rytterne når de bruker sine illusjonsevner til å stjele fra de rike og mektige.

Filmen er skrevet av Michael Leslie, og Alex Kurtzman og Bobby Cohen produserer, mens Ruben Fleischer igjen skal regissere sammen med Eisenberg og Harrelson. Lionsgate skal ha fremskyndet produksjonen av filmen og har tenkt å starte i første kvartal 2024.