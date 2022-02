Nøyaktig hvor store er Microsoft og Activision Blizzards studioer?

HQ

Like etter at det ble avslørt at Microsoft har til hensikt å kjøpe Activision Blizzard, delte vi markedsverdiene til noen av de største utgiverne i dag. Mange ble nok overrasket over å se hvor mye dyrere Activision Blizzard er enn alle andre utgivere, men en infograf laget av en Reddit-bruker forklarer nå hvor store de faktisk er.

Infografen viser hvor store hver av Microsofts utviklere er basert på antall ansatte. Dataene for hver bedriftsstørrelse er fra Wikipedia, og i noen tilfeller er de noen år gamle. Vi har dobbeltsjekket noen av dem med nåværende antall ansatte ifølge LinkedIn, og kan bekrefte at det fortsatt er ganske nøyaktig og gir et godt bilde av størrelsene deres.

Som du kan se nedenfor er Blizzard helt enorme, og har 5118 oppførte ansatte på LinkedIn, med King som har 2621 ansatte ifølge samme kilde. Til sammenlikning har Minecraft-studioet Mojang 717 ansatte, mens Halo Infinite-utvikleren 343 Industries har 546 ansatte og Id Software (Doom) 277 ansatte - alt ifølge LinkedIn og også i tråd med infografen.