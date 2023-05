NPC-er i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er bare avanserte Mii-er

HQ

Selv om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gjør mye for å skille seg fra forgjengeren er det noen resirkulerte elementer fra Breath of the Wild. Et eksempel på dette er spillets NPC-er.

Rundt Hyrule kan du legge merke til at menneskene som går på veiene og bor i bosetningene ligner litt på Mii-er. Modderen HEYimHeroic på Twitter har avslørt at dete skyldes, akkurat som i Breath of the Wild, at Tears of the Kingdom bruker modifiserte versjoner av Mii-er for å lage NPC-er.

Ved å modifisere spillet kan du til og med importere Mii-er til verdenen, og de vil endres basert på Tears of the Kingdoms kunststil. Sjekk ut noen av Miiene laget av HEYimHeroic nedenfor: