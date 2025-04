Nutribullet gir blenderne sine litt Formel 1-stil med McLaren-partnerskap

HQ

Hvis du for øyeblikket er McLaren Formel 1-fan, er du kanskje også interessert i å legge til noen merkede enheter i hjemmet ditt for å vise din støtte til motorsportsteamet. Hvis det høres ut som noe for deg, har Nutribullet akkurat løsningen.

Blenderprodusenten har gått sammen med McLaren om å produsere en serie med temablandere som kommer i teamets signaturfarger papaya og karbonfibergrått. De gjør ikke noe annerledes enn resten av Nutribullet-produktene, så ikke forvent noen sprø F1-inspirert ultrahurtig modus for å blande smoothiene dine enda raskere.

Partnerskapet omfatter likevel tre alternativer, inkludert Ultra 1200 -modellen som har fått en McLaren-glød, og deretter to alternativer for Portable Blender, som kommer i grått og papaya.

Dette er en annonse: