Nvidia avslører viktige nåværende og fremtidige spillnyheter i forkant av GDC

Selv om årets Game Developers Conference ikke starter offisielt før mandag 18. mars, ønsket Nvidia å gi brukerne en forsmak på de nye funksjonene som vil komme i store titler som allerede er utgitt, samt bekrefte noen av funksjonene i de som kommer i år.

Bildet og ytelsesforbedringer står selvsagt i fokus. På GDC vil Nvidia vise frem ray tracing og DLSS 3.5-implementeringen i Naraka: Bladepoint og også i det kommende Black Myth: Wukong, som kommer i midten av august. Det vil også være med i Diablo IV, med en planlagt oppdatering 26. mars.

Portal med RTX var den første tittelen som ble bygget ved hjelp av NVIDIA RTX Remix, et verktøy som gjør det mulig for moddere å oppdatere og remastre klassiske spill. Selv om denne tittelen allerede inneholdt DLSS 3, er den nå oppgradert til DLSS 3.5, med AI-drevet Ray Reconstruction-teknologi for å forbedre troverdigheten til full strålesporing og responsen til dynamiske lyseffekter. Med dette får du også (avhengig av hvilken oppløsning du kjører på) 3,5 til 5 ganger bedre ytelse.

Til slutt bekrefter Nvidia også at NVIDIA DLSS 3, ray tracing og Reflex vil bli inkludert i utgivelsen av Star Wars Outlaws, som er planlagt senere i år, ifølge den offisielle pressemeldingen. I tillegg vil spillet være tilgjengelig fra dag én i skyen med GeForce NOW.