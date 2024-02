Nvidia er nå verdt like mye som hele det kinesiske aksjemarkedet.

HQ

Nvidias verdi har steget kraftig de siste tolv månedene. Mye på grunn av sin satsing på AI-teknologi og -utvikling har selskapet passert 1 billion dollar og er nå et av verdens største selskaper.

I går klarte det til og med å bli mer verdt enn Amazon for en kort stund. Selskapet hadde en sluttverdi på 1,78 billioner dollar, men Amazon klarte akkurat å overgå det da markedet stengte på 1,79 billioner dollar.

Denne enorme økningen i markedsinntektene førte også til at Nvidia ble like mye verdt som alle selskapene på Hongkong-børsen. Dette viser både Nvidias styrke og kanskje noen av de største utfordringene for den kinesiske økonomien.

Hva synes du om Nvidias fremgang?

Takk, Business Insider.