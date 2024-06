Nvidia går forbi Apple på børsen og blir USAs nest mest verdifulle selskap

HQ

Nvidia nyter godt av sin rettferdige andel av det nåværende AI-gullrushet. Selskapet har nettopp passert tre billioner dollar på Wall Street, noe som gjør det til det nest mest verdifulle selskapet på det amerikanske aksjemarkedet, ifølge CNBC.

Det betyr at selskapet har passert Apple i pris, og selv om forskjellen for øyeblikket er minimal (hvis du med minimal mener 2 000 millioner dollar), ser det ut til at etterspørselen etter AI fortsetter å øke.

Microsoft fortsetter selvfølgelig å være nummer én i aksjemarkedsverdi, og mye av dens dominans (den gikk også forbi Apple for dette) skyldes også dens tunge investering i AI, noe vi vil se i nær fremtid i sine produkter, operativsystemer og videospill.

Hvordan ser du på den økonomiske maktflyten som kunstig intelligens genererer?