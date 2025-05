Nvidia GeForce RTX 3060 er fortsatt det mest populære grafikkortet blant Steam-brukere

HQ

Selv om det er veldig spennende når Nvidia eller AMD lanserer en ny generasjon grafikkort og vi kan se at FPS går opp i favorittspillene våre, er det få som faktisk går ut og kjøper en oppgradering så snart de kan.

Nok en måned har gått, og etter å ha deltatt i Valves maskinvareundersøkelse bestemte jeg meg for å ta en titt for å se om det hadde skjedd noen større endringer. Ingenting hadde egentlig beveget seg, noe som fortsatt er ganske interessant, da det viser at folk ikke strømmer til for å oppgradere PC-ene sine.

4,94 % av brukerne får fortsatt mest mulig ut av sin GeForce RTX 3060 GPU, noe som kanskje ikke høres så mye ut, men med tanke på hvor mange GPU-alternativer det finnes, gjør det den til det mest populære valget på Steam.

Det ser ut til at flere og flere ikke lenger er i stand til å gå for high-end grafikkort, ettersom prispunktet fortsetter å bli presset høyere og høyere for noe som en 4090 eller 5080. På topp 10 grafikkort som brukes av de som deltok i undersøkelsen, kan bare tre GPUer fra 40-serien bli funnet, og de er 4060, 4060 Laptop GPU og 4060 Ti.

Det største antallet brukere (35,42%) får fortsatt mest mulig ut av et kort med 8 GB VRAM. Tatt i betraktning at 30-serien av GPUer er nesten 5 år gammel på dette tidspunktet, kan dette være overraskende å vite, men selv med all flashen av nye generasjons GPUer, ser det ut til at de ikke helt kan friste flertallet av Steam-brukere ennå.