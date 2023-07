Nvidia lanserer en ny RTX 4060 Ti GPU neste uke

HQ

Nvidia kommer til å lansere RTX 4060 Ti 16GB neste uke, den 18. juli. Dette kortet kommer med mer VRAM, men potensielle kjøpere er bekymret for prisen og ytelsen de vil få fra det nye kortet.

Nvidias GPU-er i 40-serien har fått kritikk for prisen siden lanseringen av flaggskipene 4090 og 4080. Vi får heller ikke noe særlig igjen for pengene her, ettersom de nye kortene ikke overgår forgjengerne i nevneverdig grad.

For hvert nytt kort som lanseres, er det håp om at Nvidia kan løse disse problemene, men til 499 dollar er RTX 4060 Ti 16GB nok en gang for mye for en "entry-level"-GPU.