Nvidia RTX3090 Ti trolig utsatt

HQ

Nvidia avduket et helt nytt grafikkort, det gigantiske og rådyre RTX3090 Ti, under årets CES-messe, og sa i den forbindelse at de vil fortelle oss mer denne måneden. Siden da har de imidlertid ikke sagt noe, og noe tyder på at det er en god grunn til dette.

Diverse kilder har fortalt TweakTown at RTX3090 Ti-kortet skulle komme i slutten av denne måneden, men at denne lanseringsplanen nå er blitt endret helt. Uavhengige kilder har dessuten bekreftet det samme overfor Videocardz.

Presis hvor lenge det er blitt utsatt vites ikke, men vi forventer ikke lenger å høre konkret informasjon om det i løpet av denne måneden.

Det forventes at kortet vil koste omtrent 2000 dollar.