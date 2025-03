Nvidia sterkt kritisert for å lyve om RTX 5070

HQ

På CES-messen tidligere i år gikk Nvidias toppsjef Jensen Huang på scenen for å introdusere en ny generasjon grafikkort, sammen med en lang liste med påstander om ytelsen deres. En av disse var budsjettmodellen 5070, som ifølge Huang skulle kunne konkurrere med, og til og med overgå, den forrige generasjonen 4090-kort.

En påstand som nå i ettertid, etter at 5070-kortene nådde ut til kundene, viste seg å være en fullstendig løgn. To av YouTubes største teknologikanaler, Gamers Nexus og Linus Tech Tips, kritiserer begge de nye 5070-kortene, og kaller den påståtte ytelsen for en fullstendig bløff.

Også Ars Technica sluttet seg til koret og kalte RTX 5070 en skuffelse, med en ytelse som bare var marginalt bedre enn fjorårets 4070 Super, til tross for økt strømforbruk. Men til tross for all kritikken har de nye 5070-kortene blitt raskt utsolgt, og de få gjenværende kortene selges dyrt på bruktmarkedet.