Nvidias administrerende direktør sier, at "en kunstig generell intelligens", AGI, er her

HQ

Nvidias administrerende direktør Jensen Huang har i et nytt intervju sagt at kunstig generell intelligens (AGI) allerede er oppnådd. Kommentaren ble gitt i en podcast med Lex Fridman.

AGI, eller "kunstig generell intelligens" brukes vanligvis om en kunstig intelligens som er i stand til å utføre et bredt spekter av oppgaver på nivå med (eller bedre) enn mennesker. Men det finnes ingen etablert definisjon av begrepet, noe som har ført til ulike tolkninger blant både forskere og teknologiselskaper.

Fridman beskrev AGI som "et system som i praksis kan utføre et menneskes arbeid på en omfattende måte, for eksempel å grunnlegge og drive et milliarddollars teknologiselskap". Så ble Jensen Huang spurt om tidslinjen for å oppnå noe slikt, og han svarte at denne typen AGI allerede har blitt gjort, som rapportert av The Verge.

Huang refererte spesifikt til nye AI-agenter og open source-plattformer som OpenClaw, som gjør det mulig for individuelle brukere å bygge autonome programvareagenter. Disse brukes til en rekke ulike formål, og noen prosjekter har raskt fått stor popularitet. Ifølge Huang er det altså mulig for en enkelt applikasjon eller digital tjeneste å raskt bli et mye brukt fenomen.

Men Huang fortsatte med å si at de fleste slike eksperimenter vil være kortvarige, fordi det er usannsynlig at et stort antall individuelle AI-agenter vil være i stand til å bygge opp et globalt teknologiselskap, som for eksempel Nvidia.