Ny Animal Crossing-oppdatering slippes i morgen, byr på fyrverkeri og mer

Nintendo presenterte nylig en stor, gratis oppdatering til Animal Crossing: New Horizons som slippes den 30. juli. Den byr på blant annet fyrverkeri (som du kan designe selv) og muligheten til å drømme om man legger seg for å sove i sengen, hvor man i drømmen møter karakteren Luna som lar deg besøke andres øyer, eller presentere sin egen øy for andre, via drømming. Dette gjør at ingen kan ødelegge øya di mens de er der, siden alt bare er en drøm. Dette trenger man dog et Switch Online-abonnement for.

Endelig blir det også mulig å lagre øya di i en sky, så du slipper å miste absolutt alt om noe går galt. Sjekk ut traileren for alt dette øverst.