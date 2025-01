Ny åpen beta for Monster Hunter: Wilds kommer i februar

HQ

Capcom har kunngjort en ny åpen beta for Monster Hunter: Wilds i forkant av den offisielle utgivelsen 28. februar 2025. Spillere som er ivrige etter å få en forsmak på spillet, vil få to muligheter til å kaste seg ut i det - først fra 6. til 9. februar, og deretter igjen fra 13. til 16. februar. I denne betaversjonen kan spillerne skape sine egne karakterer, ta del i spillets historie og løse et spesielt monsterjaktoppdrag.

Enten du har vært fan av spillet lenge eller er nykommer i serien, lover disse beta-helgene massevis av action, med full tilgang på alle plattformer. Betaen vil gi et glimt av spillets mekanikk og grafikk, mens spillerne begynner å fordype seg i den enorme verdenen. Monster Hunter: Wilds ser ut til å bygge videre på seriens arv, og tilbyr en spennende opplevelse før utgivelsen.

Er du klar til å bli med på jakten og få en tidlig titt på Monster Hunter: Wilds?