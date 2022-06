Ny Arcane-serie kommer på Youtube i august

HQ

Arcane er uten tvil en av de beste seriene jeg har sett. Da snakker jeg ikke bare om den gripende historien og de kule karakterene, men selvsagt også de enestående animasjonene. Sistnevnte har fått Corridor Crew og flere andre til å måpe og analysere, men hva er vel bedre enn å høre og se skaperne selv fortelle om skapelsen av serien?

Dette spør visst Riot seg selv også, for studioet avslører at en serie kalt Arcane: Bridging the Rift starter på Youtube den 4. august. Disse fem episodene vil fortelle "historien om hvordan Arcane ble til", så det blir enkelt sagt en slags "behind the scenes"-dokumentar.

En ny episode kommer hver torsdag, men vi vet ikke noe om hvor lang hver blir. Forhåpentligvis blir serien i alle fall lang nok til å fylle bittelitt av ventetiden til sesong to av Arcane kommer en gang i 2023 om alt går som planlagt.

HQ