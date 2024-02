Ny art director for Halo skal lede "en svært spennende ny æra"

HQ

Fjoråret var både søtt og surt for 343 Industries, som i begynnelsen opplevde at rundt 100 ansatte mistet jobbene sine, etterfulgt av en fantastisk høst med spillere som vendte tilbake til Halo Infinite takket være den utmerkede Season 5: Reckoning og strålende Forge-tillegg.

Og nå ser det ut til at de planlegger nye store eventyr, og ansetter faktisk folk igjen, blant annet Chris Matthews - tidligere art director for Gears of War, Battlefield og Forza Motorsport. Han avslørte selv dette steget i LinkedIn-profilen sin, der han også sier at han skal lede Halo inn i nye spennende tider:

"I en enormt turbulent bransje føles det vanskelig å feire begynnelsen på noe nytt - men jeg er utrolig stolt over å bli med i 343 Industries som Studio Art Director.

Dette var en kulminasjon av over ti års arbeid, læring og vekst som Art Director, og jeg kunne ikke vært mer begeistret for muligheten til å lede Halo inn i en svært spennende ny æra."

Halo-fellesskapet diskuterer allerede den siste setningen, men for et par måneder siden gikk det rykter om at 343 Industries er i ferd med å utvikle et nytt Halo ved hjelp av Unreal Engine 5 i stedet for den interne Slipspace Engine. Selv om vi ikke vet om denne "svært spennende nye æraen" har noe med det prosjektet å gjøre, virker det ganske sannsynlig.