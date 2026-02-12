Ny batterikjemi lover over 1000 kilometer rekkevidde i Honqi EV

HQ

Vi forventer at tradisjonelle litium-ion-batterier vil bane vei for en overgang til faststoffbatterier i elbiler i løpet av de neste par årene, men før den tid ser det ut til at en ny type kjemi innenfor de tradisjonelle batterirammene har mye mer å gi.

FAW Group (gjennom en rekke kinesiske medier), en av Kinas største bilprodusenter, har presentert en ny litium-mangan-kjemi, som ikke er helt solid-state, men som likevel ser ut til å kunne gi en spesifikk prototyp en rekkevidde på over 1000 kilometer.

Dette ble testet i en Honqi-crossover, og i akkurat dette kjøretøyet er det noen ville statistikker. Vi snakker om et batteri på 142 kilowatt, som klarer en tetthet på 500 wattimer per kilo på battericellenivå.

De mer realistiske estimatene for rekkevidde vil sannsynligvis være lavere, ettersom dette bare er WLTP-verdien for batteriet, ikke bilen, men det er likevel imponerende.