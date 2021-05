Du ser på Annonser

Som flere Star Wars-fans er klare over, så var det en spesiell dag i går, nemlig 4. mai (may the fourth), som er den internasjonale Star Wars-dagen, og det feiret THQ Nordic og Experiment 101 med en Star Wars-hyllesttrailer for Biomutant med tittelen "May The Furrth". Protagonisten er kledd ut som Luke Skywalker, dog med et mer utradisjonelt våpen - en toalettbørste. Traileren byr også på nytt gameplay og er verdt å sjekke ut mens du venter på spillets lansering den 25. mai.