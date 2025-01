Ny Black Ops 6 camo tracker på vei

HQ

Treyarch har bekreftet i et innlegg på X at den etterlengtede camo challenge tracker for Black Ops 6 offisielt er under utvikling. Sporet skal fungere på samme måte som Modern Warfare 3s funksjon, og vil gjøre det mulig for spillere å enkelt overvåke fremdriften på tre valgte utfordringer, noe som gjør det enklere å låse opp og spore camos som Military, Unique og Mastery. Ved siden av dette har Treyarch også delt et annet innlegg på X med oppdateringer for separate HUD-innstillinger i flerspiller- og Zombies-modus. Selv om spillerne må vente på funksjonene i fremtidige oppdateringer, får løftet om en jevnere opplevelse allerede fansen begeistret.

Ser du frem til den nye camo tracker i Black Ops 6?