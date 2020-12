Ny Bravely Default II-demo tilgjengelig nå på eShop

Du ser på Annonser

I mars slapp Square Enix en spillbar demo av Bravely Default II og ønsket tilbakemeldinger fra de som hadde spilt den. Dette fikk de, og siden har de gjort forbedringer. Nå har de sluppet en siste demo.

Dette ble avslørt via Twitter der Nintendo skriver:

"The #BravelyDefault II Final Demo is here to give you a taste of the vivid art, strategic battle system, and memorable music of the game's first main chapter. Download it before the game's launch and earn 100 My Nintendo Platinum Points!"

Så du får altså til og med belønning for å laste ned demoen om du gjør det før lanseringen i februar.

Fortell oss gjerne hva du synes i kommentarfeltet om du har testet den ut.