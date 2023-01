HQ

Det var nok som satte pris på ambisjonsnivået og fortellerteknikken i forgjengeren Deliver Us the Moon at vi nå bare er noen få uker fra en lansering av oppfølgeren Deliver Us Mars.

Spillet lanseres 2. februar på PC, PlayStation og Xbox, og forteller en mer sårbar historie om prisen ved å utforske det store verdensrommet, og de konsekvensene det kan ha for jorden hvis dette første laget mislykkes. Sjekk ut den nye traileren nedenfor som bygger opp til en spennende reise.