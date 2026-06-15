Ny dokumentar avslører at OnlyFans-byråer kontrollerer og truer innholdsskapere

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En ny dokumentar avslører et mønster der OnlyFans-managere eller -agenter utnytter, truer og i noen tilfeller til og med misbruker innholdsskapere. Mens mange byråer og managere kan hjelpe innholdsskapere med å utvide publikummet sitt og tjene bedre på plattformen, gir noen grunn til alvorlig bekymring.

Dokumentaren er produsert av BBC, som har snakket med 60 britiske OnlyFans-innholdsskapere. BBC har også infiltrert en privat Telegram-gruppe for agenter, kalt OFM Empire. Gruppen har mer enn 24 000 medlemmer, og samtalene dreide seg om å signere innholdsskapere, ta kontroll over kontoene deres og ta fortjeneste under trussel om vold. Denne metoden ble kalt «hallikmetoden» av en bruker i kanalen.

OnlyFans har i årevis vært klar over utnyttende managere og agenter, men dokumentaren viser at den britiske plattformen ikke gjør nok for å beskytte sine skapere mot utnyttelse. Dokumentaren følger Rebecca, en 29 år gammel skaper som ble truet og fikk maskerte menn til å angripe hjemmet hennes. «Det Rebecca opplevde er alle anerkjente tegn på utnyttelse – kontroll, tvang, økonomisk press og en manglende evne til å forlate forholdet fritt», sa Eleanor Lyons, Storbritannias uavhengige kommissær mot slaveri.

OnlyFans har svart på dokumentaren og sier: «Påstanden om at vi 'ser gjennom fingrene' [med disse problemene] er grunnløs... OnlyFans' forhold er til våre innholdsskapere og fans, og vi har ikke noe med, og støtter ikke, noen tredjeparter, inkludert managementbyråer. Dessverre kan vi ikke vurdere eller påvirke noen kontraktsforhold som skaperne velger å inngå utenfor plattformen, da vi ikke er part i dem.»

Mens skaperne synes at ideen om en OFM er god på papiret, betyr mangelen på regulering rundt dem at det kan være lettere for mindre skapere å bli utnyttet.