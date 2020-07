Ny dokumentar bekrefter at Half-Life 3 og Left 4 Dead 3 var under utvikling

Du ser på Annonser

Spillpersonligheten Geoff Keighley har i lang tid jobber på en ny dokumentar hvor han har vært dypt i kjernen av selveste Valve for å oppleve hvordan det prisbelønnede studioet jobber. Dokumentaren, som bærer tittelen The Final Hours of Half-Life: Alyx, er nettopp blitt tilgjengelig på Steam, og den byr på flere nyheter (via IGN).

Den største overskriften fra dokumentaren er at Valve faktisk jobbet på Half-Life 3 i 2013-2014. Det ble dog droppet fordi Source 2-motoren det skulle utvikles i ikke var ferdig. I tiden mellom Half-Life 2 og Half-Life: Alyx ble det utover Half-Life 3 jobbet på intet mindre enn fire andre Half-Life-prosjekter, og utover det var også Left 4 Dead 3 en liten periode på tegnebrettet hos Valve, men den halvferdige Source 2-motoren var enda en gang årsaken til at prosjektet ble droppet.

Ifølge Keighley ønsker en stor del av Valve-teamet å skape et nytt Half-Life, som ikke skal være et VR-prosjekt. Valves designer Phil Co forklarer at Halv-Life: Alyx' suksess har gitt teamet selvtillit og mot til å begi seg ut på enda et stort Half-Life-prosjekt.

Det fortelles også at et topphemmelig spillprosjekt er under utvikling hos Valve for øyeblikket - og det har det vært siden 2018.