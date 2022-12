HQ

Vi har visst en stund at FunCom, som blant annet har gott oss Conan Exiles, jobber med et MMO-spill satt til Dune-universet, etter at de kjøpte en del av lisensen til nettopp dette formålet. Det er visstnok overlevelseselementer, et fokus på konflikt mellom spillere og en gigantisk verden, altså Arrakis.

Nå har det kommet en ny trailer, og den viser faktisk de første glimtene av gameplay fra spillet. Dune: Awakening kommer til PC, Xbox Series og PlayStation 5, men vi vet ikke når.