Ny Elden Ring-mod gjør spillet enda vanskeligere

Som med alle moderne FromSoftware-spill handler Elden Ring om å utfordre spilleren for å gi en skikkelig deilig mestringsfølelse når man først klarer en vanskelig boss eller kommer forbi et utfordrende område. Men hvis du synes at spillet er for enkelt og spiller på PC, har vi gode nyheter.

En ny mod som heter Prepare to Die øker vanskelighetsgraden ytterligere ved å booste egenskapene til hver eneste fiende, samt introduserer også en bedre AI, hvilket innebærer at fiendene kan oppdage deg raskere og vil følge etter deg mye lenger om du prøver å stikke av:

"Elden Ring enemy AI is enhanced quite a bit, enemies will see and hear you from much further now. They will look for you longer and harder when they hear you. When going for a backstab while undetected, enemies can hear you right behind them. (be quick about it :P) Enemies now are just overall smarter in most cases and sneaking around enemies is now essential to survive. [10% done. Godrick Soldiers and the soldiers in Caelid are finished as of v0.5, more to come soon!!!]"

Du kan laste ned Prepare to Die via Nexus Mods hvis du trenger en større utfordring.