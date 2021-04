Ny F9-trailer er virkelig både Fast og Furious

Du ser på Annonser

Over et år har gått siden Vin Diesel og gjengen ga oss den første traileren fra F9, men på grunn av en rekke utsettelser må vi altså fortsatt vente i noen måneder før sluttresultatet er klart. Den gode nyheten er at vi som lovet ikke trenger å vente helt til juni for å få en smakebit.

Universal har som forventet gitt oss en ny trailer fra F9 i dag, og med action både bak rattet og andre steder, en rekke gjenforeninger og selvsagt enda flere måter å bruke biler på virker det som om film nummer ni i hovedserien skal levere mer av det fansen vil ha.