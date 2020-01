Ny foldbar mobil fra TCL blir mye billigere enn konkurrentene

Samsung lanserte Galaxy Fold i fjor som den første bredt tilgjengelige foldbare mobilen, og vi vet at Huawei har planer om å følge opp med Mate X. Men flere konkurrenter strømmer til, for det budsjettvennlige merket TCL har også tenkt til å bli med på leken.

De løftet sløret for deres nye foldbare mobil, som de selv sier vil kunne selge for under 500 dollar. Den foldbare mobilen deres er enda bare i konseptfasen, og bruker ikke like fancy innmat som eksempelvis Fold, men TCL holder fast i at de ønsker å lansere mobilen, og at den blir mye billigere enn konkurrerende modeller.