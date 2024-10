Ny Forza Horizon 5 -oppdatering gjør det lettere å få sjeldne biler

HQ

Playground Games fortsetter å støtte og utvide sitt enormt populære Forza Horizon 5, og i en ny oppdatering har de nå gode nyheter for alle bilsamlere. Forza Horizon 4s Horizon Backstage-funksjon er tilbake, noe som gjør det enklere å få tak i biler som er vanskelige å finne i tidligere oppdateringer.

Studioet forklarer hvordan du bør gå frem:

"Horizon Backstage-biler kan kun kjøpes med Horizon Backstage Passes (kan låses opp to ganger i uken, som 40 poengs belønning i Festival Playlist og/eller i Forzathon-butikken for 1000 Forzathon-poeng) gjennom Horizon Backstage Shop."

Som Pure Xbox bemerker, kom denne funksjonen sent til Forza Horizon 4, da støtten til spillet begynte å avta. Det gikk for øvrig tre år mellom Forza Horizon 4 og 5, og det er nå tre år siden del fem ble lansert, og du kan se at det blir tynnere med nye innholdstillegg.

Er det på tide å gi ut et nytt Forza Horizon, tror du, eller vil Microsoft lagre dette til neste generasjon?