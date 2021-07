Ny Guilty Gear: Strive-karakter er mildt sagt spesiell

Gjengen i Arc System Works er ikke bare kjent for å lage noen av de beste slåssespillene i verden, men også noen av de mest særegne karakterene. Ett eksempel på sistnevnte får vi med den første nedlastbare karakteren til Guilty Gear: Strive.

Om du eier Season Pass-et er det nemlig Goldlewis Dickinson fra historien som blir tilgjengelig allerede den 27. juli, mens alle andre må vente til den 30. juli. Som forventet har en mann med hans stilling noen ganske spesielle måter å skade folk på, for de færreste kunne vel forutsett noen som kan bruke et laserøye, en mitraljøse og en stor kiste som tilsynelatende inneholder noen av de merkelige skapningene Area 51 har kommet over gjennom årene.