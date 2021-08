Ny Home Alone-film kommer til Disney+ i november

HQ

De to Home Alone/Hjemme Alene-filmene (for vi vet at det ikke finnes tre andre som er rumpe) er noe undertegnede med glede ser om og om igjen, så det er ikke rart at Disney har bestemt seg for å prøve lykken enda engang.

Gigantselskapet bekrefter at Home Alone-rebooten Home Sweet Home Alone vil ha premiere på Disney+ den 12. november. Denne gangen er det Jojo Rabbit-gutten Archie Yates som skal beskytte hjemmet sitt fra et gift par mens familien er i Japan.

Filmen høres ikke så verst ut på papiret heller med skuespillere som Devin Ratray (Buzz i Home Alone), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Chris Parnell (30 Rock), Ellie Kemper (The Office) og Rob Delaney (Deadpool 2). Vi får se om regissøren Dan Mazer (Dirty Grandpa) lykkes med å i det hele tatt nærme seg originalene.