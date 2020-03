Ny informasjon om Godfall kommer "veldig, veldig snart"

Godfall-skaperne bekrefter gameplayklippene er gamle den 21 januar 2020 klokken 22:34 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I går dukket det plutselig opp noen nye gameplayklipp fra Counterplay sitt spennende PC- og PlayStation 5-spill Godfall som fikk deler av internett til å koke. Noen kokte...