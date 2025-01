Ny League of Legends film fortsetter arven fra Arcane med 2025-historien

HQ

En ny film fra League of Legends markerer begynnelsen på spillets 2025-sesong 1 og viderefører historiene som Arcane har gjort kjent. Filmen, som er laget av Fortiche - animasjonsstudioet bak Netflix-serien - gir et dypere dykk inn i Noxus, et mektig politisk imperium i Runeterra, samt noen kjente karakterer som Katarina, Darius og den unnvikende Mel. Handlingen knyttes videre til Arcane, spesielt gjennom Vladimir og LeBlanc, som diskuterer planer som gjenspeiler hendelsene i serien.

Riot Games gjør store fremskritt i sin historiefortellende tilnærming for 2025, med hver sesong med fokus på forskjellige regioner i Runeterra. Forvent nytt innhold, inkludert mestere, skinn og spillendringer, sammen med de utviklende historiene som vil holde fansen hekta.

Synes du forbindelsen mellom Arcane og League of Legends forbedrer helhetsopplevelsen?