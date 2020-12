Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

VR har allerede fått ett mesterverk i år med Half-Life: Alyx, og det kan godt hende at det er enda et på vei i form av Medal of Honor: Above and Beyond, som utvikles av Respawn Entertainmet, et av verdens mest suksessfulle studioer.

Spillet slippes allerede neste uke, og det viser seg nå at det også får en multiplayerdel ved siden av kampanjen. Sjekk ut traileren der dette annonseres øverst i saken.