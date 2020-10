Ny Monster Hunter World: Iceborne-oppdatering ute nå

Du ser på Annonser

Nå har den femte gratisoppdateringen til Monster Hunter World: Iceborne kommet, og som du kanskje har forstått finnes det dermed masse nye ting å sjekke ut for alle Handlers. Blant annet får du et gjensyn med Old World for å kjempe mot den mystiske svarte dragen Fatalis, samt nye sjanser til å beseire Arch-Tempered Velkhana (som er en del av et tidsbegrenset event som starter den 16. oktober).

Ettersom det snart er Halloween kommer også Lunar Terrace til å dekoreres for Fun Fright Festival, også med start den 16. oktober.

Hele listen over nyhetene finner du her.