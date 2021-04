Ny Monster Hunter-stream planlagt til uka

Du ser på Annonser

Capcom meddeler at vi kan se fram mot et Monster Hunter Live Event den 27. april klokken 15:00, dedikert til både Rise og Stories 2. Via en tweet fra den offisielle Monster Hunter-kontoen får vi vite at sendingen blant annet byr på informasjon om den første kostnadsfrie innholdsoppdateringen til Monster Hunter Rise. Blant annet kommer da Chameleos og Apex Rathalos til å legges til i spillet. Når det gjelder Stories 2 er det uklart hva de kommer til å vise, men vi krysser fingrene for en ny trailer i hvert fall.