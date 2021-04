Ny Nintendo Indie World-sending annonsert for i morgen

Du ser på Annonser

Fire måneder har gått siden internett ble fylt med kommentarer om Hollow Knight: Silksong igjen etter at Nintendo avsluttet den forrige Indie World-sendingen i desember uten nytt fra Team Cherry sitt etterlengtede spill, så det er tid for påfyll.

Nintendo forteller nemlig at 2021 sin første Indie World-sending vil starte klokken 18 i morgen. Den vil vare i omtrent 20 minutter, og by på "ferske og nye" indiespill som kommer til Nintendo Switch. Noe mer enn det får vi ikke vite, så det er bare å komme med ønsker om Silksong, en lanseringsdato for Axiom Verge 2 og hva annet som nå faller deg inn.