Ryktene om at Nintendo planla en ny indie-fokusert Direct-sending denne uken har gått i lang tid, og i kjent stil får vi ikke veldig lang tid på å forberede oss etter bekreftelsen.

Nintendo har kunngjort at en ny Indie World Showcase-sending vil starte klokken 18 i morgen, og at vi kan se frem til omtrent tjue minutter fylt med indie-spill som skal komme til Nintendo Switch i nærmest fremtid. Dermed får vi forhåpentligvis se mer av blant annet Axiom Verge 2 og The Last Campfire.