Hello Games fortjener applaus for hvordan de har tatt hånd om og bygget ut No Man's Sky siden lanseringen. Og nå, snart fire år etter at det ble lansert, kommer enda en patch, nummerert 2.27. Det er ikke den største oppdateringen på noen måte, men nedenfor finner du en oversikt over hva som har blitt fikset.

Fixed a potential softlock with a weekend event mission.

Fixed a small visual issue with jetpack trails.

Fixed a number of issues with the Japanese translation of new Quicksilver items