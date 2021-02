Du ser på Annonser

Oddworld: Soulstorm ble under Epic Games Showcase vist frem med en ny trailer, hvor flere av spillets mekanikker ble fremhevet. Blant annet muligheten for å crafte forskjellige ting, og kommandere dine med-Mudokons. Spillet er en etterlengtet oppfølger til Oddworld: New 'n' Tasty, og en "re-imagining" av Abe's Exodus - og følger alstå Abe som leder en revolusjon. Ta en kikk på den nye traileren nedenfor.