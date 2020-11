Ny og mystisk The Medium-karakter introdusert i trailer

Du ser på Annonser

Bloober Team har nylig publisert en ny trailer fra deres kommende The Medium, et skrekkeventyr til PC og Xbox Series. Denne gangen introduseres en ny karakter, spilt av den polske skuespilleren Marcin Dorociński.

Men mer enn dette får vi ikke vite, selv ikke navnet hans. Bloober sier bare kryptisk at "there are more sides to the mystery" og lover å fortelle mer om denne nye karakteren når tiden er inne. Sjekk ut traileren øverst.

The Medium slippes 28. januar og blir tilgjengelig via Xbox Game Pass fra første dag.