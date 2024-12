Ny One Piece-film kommer snart

HQ

Under Jump Festa 2025 avslørte One Piece -skaperen Eiichiro Oda at en ny film er på trappene, med planlagt lansering i 2025. Kunngjøringen ble gjort under One Piece -panelet, der Luffys stemmeskuespiller, Mayumi Tanaka, leste Odas melding til publikum. Selv om de spesifikke detaljene ikke er offentliggjort, er fansen allerede spente.

Etter suksessen med One Piece Film: Red, som høstet kritikerroser og nøt godt av Odas praktiske engasjement, er forventningene til den nye filmen høye. Med One Piece -serien som ekspanderer på tvers av anime, manga og live-action-filmatiseringer, ligger den kommende filmen an til å bli nok en milepæl for serien.

