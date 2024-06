Ny oppdatering utgitt for Alan Wake 2

HQ

Selv om Alan Wake 2 var et av fjorårets beste spill, betyr ikke det at det ikke var noen feil. Men nå er et par av disse fikset med oppdatering 1.1.1, som blant annet også løser problemer i DLC-pakken Night Springs.

Du kan lese om alt som er fikset nedenfor, i tillegg til den fantastisk elskelige forklaringen på hvorfor de byttet ut startskjermen ("nå er den kulere") :

Global



Endret sprutskjermen: nå er den kulere. (Sannsynligvis ikke verdt å rapportere, men bare så du vet det)



Justert ned ressursdråpene til mer fornuftige nivåer i Night Springs-episodene 2 og 3. (Det var ikke meningen at det skulle være så overdrevet)



Fikser