Ny Paper Mario: The Thousand Year Door remaster-trailer viser frem spillets intro

Det ser ikke ut til at Nintendo har noe stort spill å lansere for vår favorittrørlegger i år, så i stedet får vi en rekke Mario-remakes og -remastere i 2024. Vi har allerede fått Mario vs. Donkey Kong, og nå nærmer Paper Mario: The Thousand Year Door seg.

The Thousand Year Door er en remaster av det andre Paper Mario-spillet, og forteller historien om en en gang velstående by som siden sank under bakken og begravde en stor skatt i dypet. Mario kommer inn i bildet for å se hva denne skatten dreier seg om, og så er historien i gang.

Vi får ikke se noe gameplay i denne korte traileren, men snart får vi se spillet med egne øyne. Paper Mario: The Thousand Year Door remaster lanseres 23. mai, og forhåpentligvis får vi en demo før den tid.