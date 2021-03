Ny Path of Exile-utvidelse annonsert

Det har ikke engang gått en måned siden Grinding Gear Games kunngjorde at Path of Exile skulle komme til PlayStation 4 og at dette skulle skje en gang i desember, men...

Path of Exile lanseres på PlayStation 4 i desember

den 5 november 2018 klokken 21:20 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For to uker siden fikk vi en relativt klar indikasjon på at Path of Exile nærmer seg en lansering på PlayStation 4 da det taiwanske sensurorganet satte sin dom over den...