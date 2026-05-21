Ny periferiutstyr bringer nettspill til Mega Drive

Et ekteskap mellom nettstøtte og Sega er ikke noe nytt. Deres Dreamcast var den første konsollen noensinne som kom med innebygd tilkobling rett ut av esken da den ble lansert i 1998. Verken den påfølgende PlayStation 2 eller GameCube tilbød dette, og det var ikke før Xbox i slutten av 2001 at konsollene kom med internettstøtte igjen.

Faktum er imidlertid at Dreamcast ikke var første gang Sega ville ha tilkoblede konsoller; i forrige generasjon lanserte de Sega NetLink til Saturn, som gjorde det mulig å spille spill som Sega Rally Championship Plus, Daytona USA: CCE NetLink Edition og Saturn Bomberman online mot andre. Allerede før det hadde de også gitt ut Meganet i Japan og Sega Channel i Vesten for Mega Drive.

Og nå ser det ut til at det er på tide å få Mega Drive online igjen. Time Extension rapporterer at en spansk utvikler har lansert en Kickstarter-kampanje for noe som kalles MegaWifiAddon. Det beskrives som følger :

"Etter utallige prototyper, tester med ekte maskinvare og utvikling av tilpasset fastvare og programvare, har MegaWifiAddon blitt en håndgripelig realitet. Det er ikke bare et tilbehør: det er en bro mellom generasjoner.

"Dette prosjektet er designet for dem som vokste opp med kassetter, CRT-skjermer og FM-radio, men også for dem som ønsker å oppdage hvor langt retro-maskinvare kan gå når den får en ny sjanse."

Produktet har allerede nådd sitt finansieringsmål (som var satt ganske beskjedent), og hvis du vil koble til Mega Drive for å spille online med andre, kan du gå hit for å lese mer, se en video og kanskje kjøpe deg en enhet.