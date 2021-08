Ny PlayStation 5-trailer for The Medium

HQ

Noen dager innen den offisielle lanseringen av The Medium på PlayStation 5 har det polske studioet Bloober Team sluppet en ny trailer der noen viktige deler av handlingen presenteres, som de viktigste stedene og hovedpersonene.

The Medium slippes på PlayStation 5 den 3. september og akkurat nå kan du forhåndsbestille det på PlayStation Store med 10% rabatt om du er PlayStation Plus-medlem. Spillere som forhåndsbestiller får dessuten det digitale originalsoundtracket (komponert av Akira Yamaoka og Arkadiusz Reikowski) samt The Art of The Medium (digital artbook).